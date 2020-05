JAKARTA - Pemerintah akan kembali membuka sekolah begitu new normal diberlakukan. Terkait hal itu, Kalina Ocktaranny ternyata tak terlalu antusias.

"New Normal. Jaga diri sendiri dan orang-orang terdekatmu. Are you ready?" tanya Kalina di Instagram seperti dikutip Okezone, Sabtu (30/5/2020).

Kalina secara pribadi mengaku tak siap. Mantan istri Deddy Corbuzier ini tak siap melepas anaknya kembali ke sekolah di masa new normal, ketika pandemi corona belum berakhir.

"Kalau aku sih jujur, untuk anak ke sekolah belum siap," aku Kalina.

Meski demikian, Kalina tak ingin pesimis. Ia berharap kebijakan baru ini bisa memberikan hasil positif dan pandemi bisa segera diatasi.

"Semoga 'new normal' ini akan kembali menjadi NORMAL 🙏🏻❤️," pungkas Kalina.

Unggahan Kalina tersebut mendapat berbagai respons dari netizen. Ada yang juga mengaku khawatir anaknya harus kembali ke sekolah, sementara yang lain menyatakan terpaksa harus siap menghadapi new normal.

"Yang sekolah gimana, apalagi anak masih paud TK, mereka belum bisa dan ngerti jaga jarak😭," komentar @icnia.rambe.

"Untuk kita siap aja, tapi untuk anak sekolah belum siap... 😭," sambung @nellyhidayat.

