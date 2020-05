LONDON - Tom Holland dikabarkan memiliki kekasih baru. Daily Mail melaporkan bahwa aktor The Spider-Man: Far From Home itu menjalin asmara dengan Nadia Parkes sejak 3 bulan lalu.

Artinya, kedua aktor itu memulai asmara mereka sebelum Inggris menerapkan kebijakan lockdown sebagai imbas pandemi Corona. Holland dan Parkes dikabarkan menjalani isolasi bersama di kediaman aktor 23 tahun itu di Inggris.

Sumber yang dekat dengan pasangan itu mengatakan bahwa hubungan Tom Holland dan Nadia Parkes masih dalam tahap awal. “Namun menjalani isolasi bersama membuat hubungan mereka berjalan lebih baik,” ungkap sumber tersebut seperti dikutip dari Daily Mail, Sabtu (30/5/2020).

Tom Holland dikabarkan telah memberitahukan hubungannya dengan Nadia Parkes kepada keluarga dan sahabat. Dukungan dari orang-orang terdekat, diakui sumber tersebut yang menjadi salah satu alasan hubungan mereka bertumbuh semakin kuat.

Selama menjalani isolasi, Tom Holland dan Nadia Parkes menghabiskan waktu dengan beternak ayam. Sang aktor diketahui membeli anak ayam untuk diternakkan sebelum Inggris memberlakukan lockdown. "Beternak dilakukan Tom Holland untuk menyiasati stok pangan yang selalu habis di supermarket setempat. Ketika tidak ada telur, maka dia mencari cara untuk menghasilkan telur yaitu dengan beternak ayam. Begitulah dia menyelesaikan masalah itu," ungkap sumber itu. Sekadar informasi, Nadia Parkes merupakan aktris Inggris yang membintangi The Spanish Princess dan Doctor Who. Dia dekat dengan Tom Holland setelah 'dijodohkan' sang sahabat, Sophie Turner. Tahun lalu, Tom Holland sempat mengungkapkan bahwa dia ingin memiliki pacar dalam waktu dekat. Dia mengaku, tak tertarik menjadi jomblo terlalu lama. "Yang pasti, aku adalah pria yang suka berpacaran. Aku tak suka hubungan sambil lalu."*