SEOUL - Won Bin mengejutkan publik Korea dengan deretan foto dirinya yang menghiasi situs sebuah brand fesyen ternama Korea Selatan. Publik terperangah dengan tampilan fisiknya yang seakan tak menua.

Ketika foto itu diunggah pada 28 Mei silam, Won Bin tampak melakukan pemotretan di luar ruang. Beberapa di tepi pantai dan lainnya di sekitar kolam renang. Rambut sang aktor yang mulai memanjang ditata sedikit berantakan.

Terkait foto-foto itu, warganet mengomentari tampilan fisik Won Bin. “Dia tidak menua. Wajahnya masih sama seperti pertama dia debut,” ujar seorang penggemar.

Pada usia 42 tahun, seorang warganet malah menilai Won Bin terlihat semakin muda. “Mataku yang salah atau dia terlihat semakin muda? Aku yakin, foto itu menggunakan efek CG (computer generated),” ungkap lainnya.

Keberadaan foto-foto itu setidaknya dapat mengobati rasa rindu penggemar terhadap Won Bin yang sudah lama rehat berakting. Film The Man from Nowhere yang dirilis pada 2010 menjadi proyek akting terakhirnya di layar lebar.

Terkait cuti panjang Won Bin sempat dijelaskan oleh sang istri, aktris Lee Na Young. Dalam wawancaranya pada 2018, dia menjelaskan, suaminya memiliki misi untuk proyek aktingnya di masa depan. Aktor Endless Love itu ingin terlibat dalam proyek akting berbau humanisme. "Tapi kalian tahu kan, proyek seperti itu tak banyak. Karena memang ingin bermain dalam genre seperti itu, dia memutuskan untuk memperpanjang masa istirahatnya," kata Lee Na Young kala itu.*