LOS ANGELES - Aktor Seinfeld, Richard Herd meninggal dunia di kediaman pribadinya di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 26 Mei 2020. Sang aktor berpulang di usia 87 tahun akibat komplikasi kanker.

Kabar duka tersebut disampaikan istri mendiang, aktris Patricia Crowder kepada The Hollywood Reporter. Di hari yang sama, agensi sang aktor mengamini kabar duka tersebut dalam wawancaranya kepada The Wrap.

Lahir di Boston, Massachusetts, pada 1932, Richard Herd memulai karier aktingnya sekitar tahun '70-an. Namanya mulai populer ketika tampil sebanyak 11 episode dalam sitkom Seinfeld.

Dia juga pernah berperan sebagai pemimpin geng perampok Watergate dalam All the President's Men yang rilis pada 1976. Sekitar 3 tahun kemudian, dia berperan sebagai Evan McCormack, pemilik pembangkit listrik tenaga nuklir dalam The China Syndrome.

Richard Herd juga dikenal lewat perannya dalam serial Star Trek, mulai dari Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Voyager, dan Star Trek: Renegades. Dia juga membintangi serial TV lainnya, seperti The Rockford Files, Eight Is Enough, Starsky & Hutch, MASH, Dallas, dan Hart to Hart.*

