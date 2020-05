JAKARTA - Merayakan hari raya tanpa suami rupanya menjadi ujian tersendiri bagi Aura Kasih, betapa tidak Aura Kasih harus merayakan lebaran tanpa suami yang tengah berada di luar negeri.

Tak sampai disitu, Aura Kasih justru mendapatkan cecaran pertanyaan dari netizen soal keberadaan suaminya.

Sontak hal tersebut membuat Aura Kasih murka.

"Banyak yang nanya!! Lebaran sendirian aja sama bella!! Mana suaminya? Cerai??? Trus negative thinking ajaa saat suasana lebaran!" tulisnya di Instagram Stories.

Aura Kasih lantas memberikan jawaban menohok kepada para netizen yang memberikan pertanyaan soal suaminya tersebut.

"Kebayang gaa saat pandemic sprti ini.. Eryck ga bsa plg dari Bangkok dan saya ga bsa mudik (karena anjuran pemerintah)," ujarnya.

"So stop asking me about that!!! Please please lebih baik doa deh daripada GIBAH," tuturnya.

