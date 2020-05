SEOUL - Setelah merilis foto dari Kim Soo Hyun, giliran teaser Seo Ye Ji yang dirilis tim Psycho But It's Okay. Tiga foto yang memperlihatkan karakter Seo Ye Ji dirilis oleh drama tvN tersebut.

Dalam ketiga foto, Seo Ye Ji yang berperan sebagai Go Moon Young terlihat cantik dan elegan. Walau wajahnya hanya disapu make up tipis natural, namun gaya fashion sang penulis buku tampak elegan.

Di satu foto, Seo Ye Ji tampil dengan rambut digerai. Sementara di foto lain, termasuk salah satunya saat dia berdiri di depan Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji hadir dengan rambut digelung.

Karakter Seo Ye Ji, Go Moon Young diceritakan sebagai seorang penulis buku cerita anak-anak yang sukses. Namun, di balik kesuksesannya itu, Go Moon Young hanyalah seorang wanita yang menderita antisocial personality disorder (ASPD).

Mengutip Soompi, Selasa (26/5/2020), Psycho But It's Okay drama romantis yang memperlihat kisah cinta layaknya di buku fantasi. Penonton akan diajak menyelami perubahan 2 orang yang saling menyembuhkan dan mengenalkan satu sama lain pada cinta.

Psycho But It's Okay menjadi drama perdana yang mempertemukan Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji. Rencananya, drama ini akan tayang mulai 20 Juni.

