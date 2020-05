SEOUL - Drama baru tvN, Psycho But It’s Okay membagikan foto dan video proses pembacaan skenario pertamanya. Dua pemain utamanya, Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji hadir dalam pembacaan skenario tersebut.

Dalam video yang dibagikan, suasana pembacaan skenario terlihat santai dan menyenangkan. Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji tertawa sembari membaca dialog-dialog mereka.

"Ini adalah pembacaan skenario yang penuh tawa dan suasana romantis karena akting bagus para pemain, yang memainkan pesona eksentrik karakter masing-masing," tutur produser Psycho But It’s Okay seperti dilansir Soompi, Jumat (8/5/2020).

Meskipun santai, namun Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji tetap memberikan usaha terbaik mereka. Buktinya, tim yang hadir cukup terpana dengan kemampuan keduanya.

Kim Soo Hyun mampu menunjukkan karakter Moon Kang Tae yang menjadi tulang punggung keluarga di usia muda. Sementara Seo Ye Ji berhasil bertransformasi menjadi Go Moon Young, penulis buku anak-anak.

"Untuk drama ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu setiap pemain agar bisa menghidupkan karakter masing-masing secara bebas dan kreatif," kata sutradara.

Psycho But It's Okay ditargetkan untuk tayang pada Juni 2020. Dia akan menggantikan slot tayang drama When My Love Blooms yang sedang tayang saat ini.

