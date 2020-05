SEOUL - Hwang Jung Eum akan kembali membintangi drama komedi romantis lewat That Guy is That Guy. Dalam still yang dirilis KBS 2TV, sang aktris bertransformasi menjadi Seo Hyun Joo, manajer tim webtoon yang berkomitmen hidup melajang.

Keputusan Seo Hyun Joo untuk fokus pada karier sebenarnya bukan tanpa alasan. Dia digambarkan harus melewati berbagai kisah cinta yang pahit dan membuatnya patah hati.

Hingga akhirnya dua pria memasuki hidupnya. Di satu sisi ada Hwang Ji Woo (Yoon Hyun Min), bos perusahaan farmasi yang tampan. Di lain pihak, juga ada Park Do Kyum (Seo Ji Hoon), seorang penulis webtoon yang populer.

Drama ini akan menjadi proyek romcom terbaru Hwang Jung Eum setelah dia membintangi Undateables bersama Namgoong Min pada 2018. Setelahnya, sang aktris memutuskan istirahat dari dunia hiburan karena mengandung anak pertamanya.

Baca juga: JTBC Bagikan Foto Script Reading Drama Terbaru Hwang Jung Eum dan Sungjae BTOB

Pada 15 Agustus 2019, Hwang Jung Eum diketahui melahirkan anak pertama, buah pernikahannya dengan Lee Young Don. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu lahir tepat di hari kemerdekaan Korea Selatan.

Selain That Guy is That Guy, Hwang Jung Eum juga membintangi drama Mystic Pop-Up Bar yang diangkat dari webtoon populer. Dalam drama itu, dia berperan sebagai pemilik warung kaki lima misterius. Drama Mystic Pop-Up Bar memulai debutnya di JTBC, pada 20 Mei silam. Dari dua episode awal, drama itu mencatatkan rating penonton masing-masing 3,6 dan 1,8 persen.* Baca juga: Lebaran, Suami Masak Nasi Briyani untuk Kareena Kapoor