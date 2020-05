JAKARTA - Reza Arap Oktovian membeberkan alasan di balik keyakinannya sempat terpapar COVID-19 sepulang dari Thailand awal tahun 2020. Selama berkunjung ke Negeri Gajah Putih itu, dia mengaku, berinteraksi dengan beberapa orang China.

"Jadi ya gue ngobrol sama mereka saat sedang berbelanja. Dan itu memang ada puluhan ribu orang China di sana. Sekitar bulan Januari itu,” ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube Deddy Corbuzier, Senin (25/5/2020).

Setibanya di Indonesia, Reza Oktovian mengaku sempat memenuhi panggilan kerja di Bandung. “Pas pulang, masih biasa saja tuh. Masih sempat kerja ke Bandung. Nah, pulang dari Bandung baru deh. Gue demam sampai 39 derajat Celcius,” ungkapnya.

Bukan demam biasa, personel Weird Genius itu mengaku, mengalami demam tinggi selama beberapa hari disertai napas berat. Hal inilah yang membuat Reza yakin bahwa dia terpapar COVID-19.

“Rasanya seperti mau mati. Demam berhari-hari. Gilak sih. Kayaknya gue kena (COVID-19) deh waktu itu. I'm pretty sure about it, man (aku yakin banget tentang itu). Semua (gejala COVID-19) itu gue alami, katanya menambahkan.”*

