JAKARTA - Sarah Salsabila saat ini tengah menjadi sasaran bully netizen karena postingannya yang melelang keperawanan. Namun salah satu sahabatnya Ranty Maria justru memberikan dukungan kepada Sarah Salsabila.

Lewat sebuah tulisan di instagram, Ranty menuliskan dukungannya di kolom komentar unggahan klarifikasi Sarah di Instagram.

"Baby, you got this, oke," tulis Ranty Maria.

Akibat dukungan Ranty Maria tersebut, tak sedikit netizen yang mengecam mantan kekasih Ammar Zoni tersebut.

"Salah kok disemangatin? Enggak ada otak," komentar seorang netizen.

"Jangan ngadi-ngadi ya, elo temenan sama dia apalagi belain," komentar netizen lainnya.

Ranty pun menjawab komentar seorang netizen. Dia mengaku tak membela Sarah, melainkan hanya mendukungnya sebagai teman dekat. "You got this artinya aku tidak membela. Karena aku pun tahu langkah yang dilakukan Sarah bukan hal baik," tulis Ranty. "Tapi aku teman dekatnya dan seperti yang kamu tahu, dia minta maaf dan dia menyesalinya. Aku kecewa, tapi dia manusia. Dia mengakui dirinya salah. Aku memberikan dukungan sebagai teman dan mengingatkan bahwa dia bisa melalui ini," sambungnya.