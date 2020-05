SEOUL - Song Joong Ki akhirnya memberikan jawaban atas tawaran bermain di film The Season of You and I. Mantan suami Song Hye Kyo itu menerima tawaran berperan sebagai Yoo Jae Ha.

Yoo Jae Ha adalah penyanyi legendaris Korea Selatan yang meninggal di usia 25 tahun. The Season of You and I akan menceritakan perjalanan sang musisi jenius tersebut.

Aktris Kim Hye Joon dilirik untuk menjadi lawan main Song Joong Ki di The Season of You and I. Nama Kim Hye Joon belakangan naik usai penampilannya di serial Kingdom.

Baca Juga:

- Jalani Isolasi, Song Joong Ki Pertimbangkan Tawaran Film Baru

- Ramaikan Lebaran 2020, MNCTV Hadirkan Deretan Film Blockbuster Spesial Liburan Part 1

Kim Hye Joon ditawari peran sebagai cinta pertama Yoo Jae Ha. Belum ada tanggapan dari agensi terkait tawaran yang diberikan oleh rumah produksi ini.

Sementara itu, aktor Jin Seon Kyu akan berperan sebagai Kim Hyun Shik. Seperti Yoo Jae Ha, Kim Hyun Shik juga penyanyi legendaris yang menulis lagu-lagu terkenal di Korea sebelum meninggal pada 1990.

Syuting The Season of You and I akan mulai syuting pada Agustus 2020. Song Joong Ki diharapkan akan bisa menunjukkan sisi lain dari dirinya lewat peran sebagai musisi ini.

(LID)