JAKARTA - Vision+, layanan aplikasi mobile streaming TV dan film/serial TV mengajak para penggunanya untuk menyambut sukacita Hari Raya dengan #DiRumahAja, karena ada program THR alias Tontonan Hari Raya.

Program THR tersebut akan menampilkan sederet tayangan terbaik bagi para penggunanya, seperti Oh My Baby, Prison Playbook, Along With the Gods: The Last 49 Days, A Little Princess, dan Train to Busan.

Selain itu, ada pula The Secret Life of Pets, Fast & Furious 6, Despicable Me 3, Furious 7, hingga film populer dalam negeri, Si Doel the Movie. Semua tayangan tersebut bisa dinikmati mulai dari 21 hingga 25 Mei 2020.

Untuk menikmatinya, pengguna cukup mengunduh aplikasi Vision+ di Google Play atau Apps Store. Ada lebih dari 50 channel lokal, internasional, dan premium serta lebih dari 10.000 jam film/serial TV yang bisa ditonton melalui gadget.

Selain menjadi sahabat terbaik untuk menghibur pada saat Idul Fitri #DiRumahAja, Vision+ juga akan membagikan voucher gratis berupa asuransi online untuk proteksi COVID-19 persembahan Hario Apps.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan aplikasi mobile streaming TV dan film/serial TV ini, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter).*

(SIS)