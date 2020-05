SEOUL - Jae DAY6 memamerkan pesan yang diterimanya dari Park Jin Young lewat Twitter dan Instagram pada 20 Mei 2020. Dalam cuplikan layar percakapan itu, JYP terlihat memberi ucapan selamat atas lagu baru DAY6, Zombie.

Pesan pendiri JYP Entertainment itu kemudian dibalas Jae dengan rasa terima kasih sekaligus permintaan maaf. “Aku meminta maaf atas masalah yang kutimbulkan karena proyek comeback ini. AKu akan sembuh secepatnya dan kembali bekerja,” kata Jae.

Namun keinginan Jae untuk kembali bekerja ditanggapi Park Jin Young dengan sebuah pesan menyentuh. “Santai saja, Jae. Kesehatan dan kebahagiaanmu lebih penting dari sekadar tampil di pangung,” ujar JYP.

Dalam lanjutan pesannya dia mengatakan, “Bukankah menjadi bahagia adalah tujuan hidup semua orang? Aku berjuang keras untuk mendapatkan kebahagian. Jadi aku mau kau melewati masa ini dan menemukan arti hidupmu ketimbang mengejar hal yang kau bahkan tak tahu.”

Pada 11 Mei 2020, DAY6 merilis mini album ‘The Book of Us: The Demon’. Namun Jae cs harus vakum dari panggung musik untuk sementara waktu dengan alasan ingin fokus melakukan perawatan mental.*

