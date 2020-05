SEOUL - Kabar terbaru datang dari DAY6 yang tengah hiatus karena masalah kesehatan. Member tertua, Jae mengabarkan kondisi terkininya lewat kicauan di Twitter.

Pada Sabtu, 16 Mei 2020, Jae menulis dua buah tweet untuk mengabarkan kondisi terkininya. Dalam tweet itu, idol kelahiran September 1992 ini mengatakan jika keadaannya kini sudah lebih baik.

"Sudah lebih baik. Terima kasih sudah sabar dengan kami dan begitu mendukung kami saat kami paling membutuhkannya," tulis Jae dalam bahasa Inggris, seperti dilihat dari akun Twitternya, Minggu (17/5/2020).

"Berharap bisa segera bertemu kalian secepat mungkin. Tetap jaga diri semuanya," lanjut Jae.

Hanya beberapa menit setelah itu, Jae mengunggah satu tweet lain berisi ungkapan yang lebih panjang. Dalam tweet kali ini, pemilik nama asli Park Jaehyung itu meminta maaf kepada penggemar.

