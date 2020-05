LOS ANGELES - Band Metallica memang tidak ada matinya. Meski usia para personel band ini sudah tidak lagi muda, namun nyatanya mereka masih tetap produktif.

James Hetfield dan kawan-kawan merilis box set berisi wiski dan piringan hitam. Ya, Box Set Batch 100 tersebut adalah edisi terbatas dari Blackened American Whiskey. Di dalamnya terdapat sebotol wiski dan dua buah vinyl berukuran 12".

Rob Dietrich, ahli penyuling, meramu dan mengkombinasi lagu di dalamnya, selain tentunya memberikan cita rasa minuman yang berbeda.

"Aku merasa terhormat memiliki kesempatan untuk dapat membuat wiski dan menuangkan begitu banyak dari diriku secara pribadi ke dalam prosesnya," ujar Rob Dietrich.

"Musik dan penyulingan adalah dua hal yang telah aku dedikasikan dalam hidupku, dan aku tidak menyia-nyiakan betapa jarangnya itu untuk bisa menggabungkan, secara harfiah, kedua dunia ini begitu saja," lanjutnya.

Sang drummer Lars Ulrich pun menyukai pemilihan lagu dari Rob.

"Ketika aku melihat playlist milik Rob, aku suka pilihannya. Aku suka variasinya dan aku suka saat dia memilih dua lagu yang lebih bermakna dari tur Damaged Justice," ungkapnya.

"Aku suka melihat era Binge & Purge dan Through the Never direpresentasi. Dan dia bahkan memasukkan album Helping Hands, jadi jelas dia bukan seorang part-timer!" tuntas Lars Ulrich.

Penasaran setlist Metallica di box set ini? Berikut adalah playlistnya.

Disc 1

Side A

1. 'Blackened' (Live)

2. 'Creeping Death' (Live)

3. 'The Unforgiven' (Live)

Side B

1. 'Disposable Heroes'

2. 'Fade to Black'

3. 'Spit Out the Bone'

Disc 2

Side C

1. 'Whiplash'

2. '...And Justice for All'

3. 'Nothing Else Matters (Live Acoustic)'

Side D

1. 'Leper Messiah'

2. 'One (Live)'

3. 'Battery'