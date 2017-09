NEW YORK - Tepat 27 September atau 31 tahun lalu bassis band rock Metallica, Cliff Burton meninggal dunia. Pria berambut panjang itu meninggal pada saat menginjak umur 24 tahun.

Ironisnya Burton meninggal ketika Metallica tengah melakukan tur Eropa. Burton diketahui terlempar keluar saat bus yang ditumpanginya bersama personel Metallica mengalami kecelakaan di Ljungby, Swedia pada tahun 1986.

 

Atas kejadian tersebut para personel band merasa kehilangan. Terlebih Burton merupakan salah satu pemain bas terbaik yang turut memajukan nama Metallica. Mengenang masa-masa indah bersama Burton, beberapa personel memajang fotonya di media sosial masing-masing.

Kirk Hammett lewat akun Twitter pribadi bernama @kirkhammett menggungah fotonya bersama Burton ketika sedang menyemburkan air dari mulut.

"Cliff, I still miss you bro, RIP.. #cliffburton," tulis Kirk.

Penulis lagu sekaligus gitaris James Alan Hetfield juga ikut melakukan hal yang sama. Lewat akun Instagram probadinya, James mempelihatkan Burton yang tengah beraksi dengan gitarnya di atas panggung.

James pun menuliskan caption di foto tersebut, "Cliff Always in our hearts! RIP #CliffBurton #JamesHetfield #Metallica,"

Akun Twitter resmi Metallica turut ambil bagian dalam upaya mengenang pria kelahiran Februari 1962 itu. Akun Metallica memperlihatkan foto Burton yang tengah memetik senar gitar bas-nya.

"We miss you, brother..." tulis akun tersebut.

Bahkan gitaris terkenal asal Amerika Serikat, Scott Ian Rosenfeld ikut mengunggah foto Burton di akun Instagram pribadinya.

"Raging. Miss you bro. ##cliffburton," begitu katanya dalam akun Instagram.

Sekira 23 tahun setelah kematiannya, Burton baru dinobatkan sebagai pemain gitar bas terbaik olehpanitia Festival Rock and Roll Hall of Fame.

Metallica sempat mengeluarkan dua album yang melibatkan Burton yaitu Kill 'Em All yang dirilis pada 1983 dan Ride the Lightning keluar pada 1984. Burton sendiri resmi menjadi anggota Metallica pada 1982.

