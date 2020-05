SEOUL - MONSTA X akan membintangi program reality show terbaru, berjudul MONSTA X is on Vacation Right Now. Hal itu diumumkan grup asuhan Starship Entertainment lewat aplikasi streaming Seezn, pada 18 Mei 2020.

Rencananya, teaser acara itu akan dirilis pada 21 dan 28 Mei 2020, sekitar pukul 23.00 KST. Sementara trailer episode perdana akan dirilis pada 4 Juni 2020, pukul 23.00 KST.

Program MONSTA X is on Vacation Right Now ini akan mulai tayang pada 10 Juni 2020, sekitar pukul 18.00 KST. Selanjutnya, program itu akan tayang setiap Rabu dan Kamis.

Namun sebelum itu, MONSTA X menggoda para penggemarnya dengan merilis secara resmi poster program tersebut. Dalam poster tersebut, Minhyuk cs terlihat duduk di depan sebuah rumah tradisional Korea.

Dalam poster itu, member NCT terlihat tersenyum dengan sejumlah properti di tangan mereka. Spatula, sekotak popcorn, mikrofon, hingga raket badminton beberapa di antaranya.*

(SIS)