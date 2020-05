SEOUL - The World of the Married menjadi fenomena baru. Pecinta drama Korea dibuat tergila-gila dengan drama yang diadaptasi dari serial Inggris bertajuk Doctor Foster tersebut.

Malam ini, Sabtu (16/5/2020), The World of the Married akan menayangkan episode pamungkasnya. Publik penasaran dengan akhir kisah perselingkuhan dan balas dendam antara Ji Sun Woo, Lee Tae Oh dan Yeo Da Kyung.

Sembari menunggu episode final The World of the Married, Okezone telah merangkum lima fakta drama JTBC ini. Berikut fakta-faktanya:

1. Catat Rating Tertinggi

Episode paling anyar The World of the Married yang tayang pada Jumat, 15 Maret 2020 menjadi episode dengan rating tertinggi. Nielsen Korea mencatat episode ke-15 tersebut membukukan rating 24,4 persen.

2. Cetak Rekor dalam Sejarah TV Kabel Korea Selatan

The World of the Married tak hanya mencatat rating tinggi untuk rekor pribadi mereka atau dalam sejarah JTBC. Lebih dari itu, drama yang melambungkan nama Han So Hee ini telah menobatkan diri sebagai drama dengan rating tertinggi dalam sejarah di seluruh TV kabel Korea. The World of the Married mengalahkan SKY Castle.

3. Berbeda dari Versi Original Doctor Foster Walau merupakan adaptasi dari Doctor Foster, namun The World of the Married tak 100 persen meniru jalan cerita serial BBC tersebut. "Serial originalnya lebih fokus pada karakter utamanya. Sementara dalam versi adaptasi untuk drama Koreanya, kami ingin menggambarkan perubahan emosi tokoh utama dan orang-orang di sekitarnya," ujar Produser Mo Wan Il, dilansir Korea Herald. 4. Ending Tak Terduga Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh Kim Hee Ae yang berperan sebagai Ji Sun Woo mengatakan bahwa hubungan karakternya dan Lee Tae Oh tak akan tertebak sampai akhir. "Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh menjalin hubungan pahit yang membuat mereka tak bisa lepas dari satu sama lain," kata Kim Hee Ae seperti dikutip dari Soompi. 5. Nominasi di Baeksang Arts Awards ke-56 Walau masih menyisakan satu episode, tapi The World of the Married sudah mendapat apresiasi. Mereka masuk sebagai nominasi di dua kategori Baeksang Arts Awards ke-56. Kim Young Min mewakili The World of the Married di kategori Best Supporting Actor, sementara Han Seo Hee berada di daftar Best New Actress.