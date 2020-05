LOS ANGELES - Perubahan besar terjadi dalam daftar penghuni 3 besar Billboard Hot 100 edisi Minggu (17/5/2020). Doja Cat feat. Nicki Minaj naik 5 peringkat ke posisi puncak dibanding pekan lalu.

Lagu Say So milik Doja Cat feat. Nicki Minaj kini menjadi pemuncak Billboard Hot 100. Mereka menggeser The Scotts dari Travis Scott dan Kid Cudi yang terjun bebas ke posisi 12 minggu ini.

Baca Juga:

- Setelah 12 Tahun, Kid Cudi Puncaki Billboard Hot 100 Lewat The Scotts

- Rumah Terendam Banjir, Keluarga Atta Halilintar Diungsikan

Berada di posisi runner up adalah Savage dari Megan Thee Stallion feat. Beyonce. Jika Say So naik 5 peringkat, Savage berubah 2 posisi dibanding minggu lalu.

Ada yang naik, tentu saja ada yang turun. Pekan ini, Blinding Lights dari The Weeknd dan Toosie Slide milik Drake sama-sama turun 1 peringkat dari pekan sebelumnya.

Menutup posisi 5 besar adalah The Box dari Roddy Ricch. Lagu ini menjadi satu-satunya yang tidak berubah posisi dalam posisi 5 besar Billboard Hot 100 pekan ini.

Berikut daftar top 10 Billboard Hot 100 edisi 17 Mei 2020:

1. Doja Cat feat. Nicki Minaj - Say So

2. Megan Thee Stallion feat. Beyonce - Savage

3. The Weeknd - Blinding Lights

4. Drake - Toosie Slide

5. Roddy Ricch - The Box

6. Dua Lipa - Don't Start Now

7. Drake feat Playboi Carti - Pain 1993

8. Post Malone - Circles

9. DaBaby feat Roddy Ricch - Rockstar

10. Justin Bieber feat Quavo - Intentions

(LID)