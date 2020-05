LOS ANGELES - Catatan baru ditorehkan Kid Cudi. Pemilik nama asli Scott Mescudi itu untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, berhasil memuncaki chart Billboard Hot 100.

Kid Cudi merajai Billboard Hot 100 lewat lagu teranyarnya, The Scotts yang rilis pada April 2020. The Scotts merupakan lagu kolaborasi Kid Cudi dengan Travis Scott.

Berhasil memuncaki Billboard Hot 100, Kid Cudi senang tak kepalang. "Ini sangat berarti bagiku! Aku sudah ada di industri ini selama 12 tahun dan aku akhir bisa mendapatkan ini bersama saudaraku," kicau Kid Cudi di Twitter.

Sebelum The Scotts, posisi tertinggi yang pernah diduduki Kid Cudi adalah peringkat 3 lewat Day 'n' Night. Sementara untuk Travis Scott, ini adalah lagu ke-3 yang memuncaki Billboard Hot 100 setelah Sicko Mode dan Highest In the Room.

Berikut daftar top 10 Billboard Hot 100 edisi 10 Mei 2020:

1. The Scotts (Travis Scott & Kid Cudi) - The Scotts

2. The Weeknd - Blinding Lights

3. Drake - Toosie Slide

4. Megan Thee Stallion - Savage

5. Roddy Ricch - The Box

6. Doja Cat - Say So

7. Dua Lipa - Don't Start Now

8. Post Malone - Circles

9. Justin Bieber feat. Quavo - Intentions

10. Harry Styles - Adore You

