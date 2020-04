SEOUL - Han So Hee boleh jadi merebut suami Kim Hee Ae di drama The World of the Married. Namun, hal itu tak membuat Kim Hee Ae berhenti memuji kecantikan juniornya tersebut.

Dalam konferensi pers The World of the Married pada Jumat, 24 April 2020, Kim Hee Ae memberikan pujiannya pada Han So Hee. Menurutnya, Han So Hee yang seorang model memang memiliki wajah cantik dan tubuh ideal.

"Han So Hee menjadi visual di drama ini. Han So Hee memiliki kecantikan yang bisa dibandingkan dengan surga," puji Kim Hee Ae seperti dikutip dari Koreaboo, Sabtu (25/4/2020).

"Baik wajah maupun tubuhnya adalah sebuah kesempurnaan," lanjutnya.

Tak hanya memuji fisik Han So Hee, Kim Hee Ae juga mengomentari cara kerja sang junior. Menurutnya, sebagai seorang aktris pendatang baru, Han So Hee memiliki kegigihan yang luar biasa.

"Han So Hee adalah aktris yang sangat penuh dengan hasrat, semangat," kata Kim Hee Ae.

"Melihat dia sudah sesempurna ini sekarang, aku tak bisa membayangkan akan jadi aktris sebagus apa dia nanti ketika sudah seumurku. Dia bekerja sangat keras," pungkas Kim Hee Ae.

