DUNIA hiburan Indonesia kembali dirundung kabar duka. Sore tadi, aktor senior Hengky Solaiman meninggal dunia di usia 78 tahun.

Sebelumnya, Hengky memang diketahui menderita kanker usus. Agar fokus menjalani pengobatan, dia memutuskan untuk mundur dari dunia hiburan.

Kabar duka ini sontak membuat masyarakat Indonesia dan sederet selebriti Tanah Air mengharu biru. Mieke Amelia pada unggahan Instastory ya mengucapkan belasungkawa, serta membagikan secuil kenangannya bersama sang aktor.

"Rest In Love, Om Henky Pejuang Cinta Ciraos. Om, Papa, Opa kita di lokasi. You will be missed Om. Istirahat dengan tenang ya om," tulis Mieke sembari membagikan video saat dirinya dan para crew film tengah memberikan kejutan ulang tahun kepada almarhum Henky, beberapa waktu lalu.

Ucapan belasungkawa juga disampaikan oleh sutradara Fajar Nugros. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Fajar membagikan potret Henky Solaiman dengan latar hitam putih.

Dalam keterangan foto, Fajar juga menuliskan kata perpisahan untuk yang terakhir kalinya.

"Selamat jalan om Henky," tulisnya.

Kepergian Henky juga meninggalkan luka mendalam bagi artis cantik Ardina Rasti. Bintang utama dalam film the Virgin itu bahkan sempat menceritakan sosok Henky yang dikenal sebagai pribadi ramah, humoris dan sangat perhatian.

"Opa Henky Solaimanku tersayang... Selamat jalan opa, ayah, mentor, senior dan sosok yang amat amat amat sangat baik hati dan tauladan yang sangat hebat," tulis Rasti.

"Rasti gak akan pernah lupa cara @opahenky selalu memanggil namaku dan mengajak aku berdiskusi setiap kali bertemuSudah 2x kita di film layar lebar bersama dan berbagai ftv & proyek2 seni lainnya, sosok @opahenky selalu membuat aku bahagia, bahkan selalu melucu saat berkabar lewat WA. Love you so much opa Henky terkasih.. Kini engkau Tenang di sisi-Nya 😭🤗 Indonesia kehilangan sosok hebat saat engkau pergi," tandasnya.

(mrt)