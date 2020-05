JAKARTA - Duka mendalam tentu saja masih dirasakan keluarga Henky Solaiman. Meski demikian, keluarga yang ditinggalkan sudah mengikhlaskan kepergian aktor senior tersebut.

Rasa ikhlas atas kepergian Henky diungkapkan oleh sang putra, Zulverdi Solaiman. Dalam wawancara bersama awak media, Verdi menyatakan jika keluarga telah mengikhlaskan almarhum.

"Puji Tuhan kami diberi kesempatan juga berapa kali, papa pamit ke semua anggota keluarga. He said anything he need to say lah," kata Verdi seperti dikutip Okezone dari tayangan Starpro, Minggu (17/5/2020).

"Jadi kita dari keluarga juga sudah ikhlas. Papa juga memang sudah rela pergi. Jumat kemarin 16.40 WIB, beliau mengembuskan napas terakhir dengan tenang dan damai di rumah," sambung Verdi.

Henky Solaiman diketahui meninggal pada 15 Mei 2020 pukul 16.40 WIB setelah sebelumnya berjuang melawan penyakit kanker usus. Almarhum sempat disemayamkan di Rumah Duka RS Husada, Jakarta Pusat dan akan dikremasi hari ini.

