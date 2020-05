SEOUL - Suho resmi memulai tugas wajib militer (wamil) pada Kamis (14/5/2020). Ditemani lima member EXO lainnya, pemilik nama asli Kim Junmyeon tersebut pergi ke barak militer.

Dari foto yang diunggah di LYSN EXO, Suho tampak santai. Sang leader yang sudah berkepala plontos ini hanya memakai sweater hitam dan celana warna senada.

Di sebelahnya berdiri Kai, Baekhyun, Sehun, Chanyeol, dan Chen. Di salah satu foto, kelima member berpose memegang kepala botak Suho.

"Always. We are One," demikian tulis Suho lewat pesan LYSN EXO.

Tak hanya member EXO, fans juga ikut melepas kepergian Suho ke barak militer secara daring. Penggemar meramaikan jagad Twitter dengan hashtag #LetsMeetAgain_SUHO hari ini.

"Aku mencintaimu. Tetap man! Sampai bertemu di 2020, Junmyeon," kicau @kkaebsoungmullet.

"Aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Junmyeon, bertugaslah dengan baik. Kami akan menunggumu," sambung @justyeols.

SM Entertainment sengaja merahasiakan pos militer Suho. Pelantun Made in You tersebut akan lebih dulu menjalani pelatihan dasar selama 5 minggu sebelum masuk ke barak militer tempatnya bertugas hingga selesai 2022.

