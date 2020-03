SEOUL - Semakin banyak acara musik yang harus ditunda atau dibatalkan karena wabah corona. BTS secara resmi mengumumkan penundaan tur Amerika Utara mereka hingga waktu yang tidak ditentukan.

Pada 26 Maret 2020, Big Hit Entertainment selaku agensi BTS mengatakan jika tur Map of the Soul di Amerika Utara, yang sejatinya dijadwalkan pada 25 April hingga 6 Juni 2020 ditunda sementara.

"Kami terus memonitor dan mengikuti arahan pemerintah lokal terkait acara publik untuk memastikan kami menyediakan keadaan yang aman untuk semua orang yang terlibat," demikian pengumuman Big Hit seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (28/3/2020).

Big Hit berjanji akan segera mengumumkan jadwal baru tur boyband asuhannya itu begitu keadaan telah membaik. Terlepas dari kapan tur akan dimulai, agensi yang juga menaungi TXT tersebut memastikan tiket yang telah dibeli masih akan berlaku untuk jadwal konser yang baru nanti.

