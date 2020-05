JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Dewi Yull. Anak Dewi, Surya Sahetapy baru saja dinobatkan sebagai lulusan terbaik di salah satu universitas di New York, Amerika Serikat.

"Anakku no 3 @suryasahetapy telah menyelesaikan Associate of Science in Applied Liberal Arts -Immeraions: ASL & Deaf Studies dengan gelar Cumlaude di Rochester Institute of Technology New York," tulis Dewi Yull di Instagram, dikutip Okezone, Selasa (12/5/2020).

Dijelaskan Dewi, putranya saat ini tengah menempuh pendidikan yang bila diterapkan di Indonesia setara dengan strata D3.

"Sistem yang berbeda, kalau di Indonesia sama dengan D3," kata dia.

Oleh karenanya, putra Dewi Yull masih butuh satu tahun lagi untuk merengkuh gelar sarjana. Sehingga Dewi pun meminta doa supaya sang anak diberikan kelancaran dalam menempuh pendidikan di Amerika Serikat.

"Masih perjuangan 1 tahun lagi, Insya Allah untuk menyelesaikan pendidikan S1-nya. Semua atas izin Allah. Masih awal perjuangan, mohon doa sahabat semua," pungkasnya.

