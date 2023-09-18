Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bangganya Dewi Yull, Putranya yang Tunarungu Kini Jadi Pengajar di Amerika

Selvianus , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |15:15 WIB
Bangganya Dewi Yull, Putranya yang Tunarungu Kini Jadi Pengajar di Amerika
Dewi Yull bangga dengan putranya, Surya Sahetapy. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Putra Dewi Yull, Surya Sahetapy yang menyandang tunarungu, baru saja merampungkan kuliah S2-nya di Amerika pada 14 Mei lalu. Ia mengambil program Master of Science in Secondary Education for Deaf, and Hard of Hearing di Rochester Institute of Technology (RIT), New York.

Surya juga menorehkan prestasi membanggakan yakni meraih 3 penghargaan International Student Outstanding Service Award, The Outstanding Graduating Student Award In The Master's Degree, dan NTID Graduate College Delegate.

Dewi Yull sebagai ibu kandung mengucapkan rasa syukur sekaligus menceritakan bagaimana kehidupan Surya Sahetapy setelah lulus S2. Kini, sang putra tengah sibuk mengajar di kampus tempat dirinya berkuliah.

"Masya Allah Surya sekarang sedang bekerja di kampusnya, jadi alhamdulilah sedang mendapat kesempatan untuk membagikan ilmunya di kampusnya. Karena Surya memilih S2 pendidikan tuli, buat teman-teman tuli," ujar Dewi Yull saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Dewi menilai bahwa penghargaan yang diperoleh putranya adalah buah dari pelayanan terbaiknya yang diberikan selama kuliah. Wajar, bila putranya meraih tiga penghargaan sekaligus.

Mantan istri Rey Sahetapy ini mengatakan bahwa tempat kuliah putranya itu didominasi oleh orang-orang normal. Diketahui, mahasiswa tunarungu hanya sekitar 10 persen dari keseluruhan mahasiswa.

