SEOUL - Program Rumor Has It yang ditayangkan Channel A merilis besaran honor yang diterima aktris Kim Hee Ae untuk berperan sebagai Ji Sun Woo dalam drama populer The World of the Married.

Berdasarkan keterangan kontributor media hiburan, Kim Hee Ae mengantongi honor sebesar KRW70 juta (Rp857,7 juta) hingga KRW80 juta (Rp980 juta) per episode. Dengan total 16 episode dan beberapa episode yang ditayangkan ulang, sang aktris diprediksi mengantongi gaji lebih dari Rp13,7 miliar.

“Honor itu di atas rata-rata gaji yang diterima kebanyakan aktris Korea Selatan. Meski begitu, angka itu memang lebih rendah dari honor yang didapatkan Go Hyun Jung, Jun Ji Hyun, Son Ye Jin, dan Song Hye Kyo,” ujar kontributor tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Rating The World of the Married Kembali Melambung, Drama Lee Min Ho Terperosok

Menanggapi pernyataan kontributor tersebut, warganet Korea menilai, kualitas akting Kim Hee Ae yang mumpuni membuatnya layak untuk menerima gaji lebih baik. Apalagi, dia kerap diidentikkan dengan drama berating fantastis.

“Aku berharap, dia dibayar lebih mengingat drama yang diperankannya sangat populer,” kata seorang warganet. Lainnya mengungkapkan, “Aku rasa masuk akal kalau dia digaji lebih. Akting Kim Hee Ae lah yang membuat drama itu menjadi bagus di tengah plotnya yang sangat kacau.”

Baca juga: Kejantanan Ahmad Dhani Dipertanyakan, Al Ghazali Sentil Balik Jerinx SID

Sementara itu, episode 14 The World of the Married kembali ke angka 24,3 persen setelah pada 8 Mei 2020 mengalami penurunan. Sejauh ini angka itu menjadi rating tertinggi kedua drama tersebut.*

(SIS)