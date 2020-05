SEOUL - Sempat mengalami penurunan rating, drama The World of the Married membuktikan masih dicintai oleh para penggemarnya. Pada 9 Mei 2020, Nielsen Korea mencatat, drama arahan Mo Wan Il itu membukukan rating 24,3 persen.

Angka itu sama dengan torehan rating The Word of the Married pada 2 Mei 2020. Sejauh ini, rating drama tersebut menjadi torehan tertinggi sepanjang sejarah TV kabel di Korea Selatan.

Sementara itu, rating The King: Eternal Monarch yang ditayangkan SBS pada 8 dan 9 Mei 2020 sedikit tergelincir dibandingkan minggu lalu. Pada 8 Mei silam, drama itu tercatat memiliki rating 7 persen dan 8,1 persen untuk dua bagian penayangannya.

Baca juga: Masayu Clara Kesal Nonton The World of the Married

Pada 9 Mei 2020, rating drama Lee Min Ho dan Kim Go Eun itu tak bergerak banyak dengan rating masing-masing 6,1 persen dan 8,1 persen. Di lain pihak, drama Once Again yang ditayangkan KBS 2TV masih kokoh dengan rating 22,1 persen dan 26,6 persen.

Di lain pihak, performa When My Love Blooms yang ditayangkan tvN semakin membaik dengan rating 4,2 persen pada 9 Mei 2020.*

Baca juga: Penampilan Menggoda Desainer Vera Wang di Usia 70 Tahun

(SIS)