SEOUL - DAY6 menandai comeback mereka lewat album The Book of Us: The Demon yang rilis pada Senin (11/5/2020). Zombie dipilih sebagai title track album ke-3 seri The Book of Us tersebut.

Sesuai judulnya, MV ini memperlihatkan seseorang yang menjalani hidupnya layaknya zombie. Orang tersebut hanya menjalani kehidupan sehari-hari, tanpa benar-benar merasakannya.

Gitaris sekaligus vokalis DAY6, Jae turun tangan dalam proses composing. Sementara Young K dan Wonpil menjadi penulis lirik Zombie.

The Book of Us: The Demon berisi 8 lagu. Selain dalam versi Korea, Zombie juga hadir dalam lirik bahasa Inggris yang juga ditulis oleh Young K dan Wonpil.

Untuk comeback kali ini, DAY6 tak akan melakukan promosi untuk The Book of Us: The Demon. Hal ini lantaran beberapa member menghadapi masalah kesehatan dan kini fokus menjalani pemulihan.

