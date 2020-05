LOS ANGELES - Penyanyi Lady Gaga akhirnya mengonfirmasi jadwal perilisan album barunya, 'Chromatica'. Lewat Instagram, dia mengungkapkan bahwa album itu akan dirilis pada 29 Mei mendatang.

"Perjalanan berlanjut. Kalian bisa bergabung bersamaku di #Chromatica pada 29 Mei 2020," ujar penyanyi bernama asli Stefani Joanne Angelina Germanotta tersebut dalam unggahannya.

Album keenam Lady Gaga tersebut, awalnya dijadwalkan rilis pada 10 April 2020. Namun pandemi virus Corona memaksa penyanyi 34 tahun tersebut untuk mengundur perilisan album barunya tersebut.

"Ini adalah waktu menakutkan bagi kita semua. Tapi aku percaya, seni mampu memberikan kegembiraan dan penyembuhan dalam kondisi seperti ini. Karena itu, rasanya tidak tepat bagiku merilis album ini di tengah pandemi global yang terjadi saat ini," tuturnya pada 24 Maret silam.

Dengan pengunduran perilisan album tersebut, Lady Gaga menginisiasi lahirnya konser virtual bertajuk One World: Together at Home, pada 18 April 2020. Konser yang bertujuan untuk menggalang dana guna memerangi COVID-19 tersebut melibatkan sederet musisi besar dunia.

Taylor Swift, Paul McCartney, The Killers, The Rolling Stones, Jennifer Lopez, Sam Smith, Elton John, Andrea Bocelli, Kacey Musgraves, Beyonce, Celine Dion, hingga Jennifer Hudson adalah beberapa di antaranya.

Kemudian pada 23 April 2020, bintang film A Star is Born itu mengunggah daftar lagu dalam 'Chromatica'. Setidaknya, ada tiga kolaborasi yang layak dinantikan dalam album tersebut nantinya. Selain Ariana Grande, juga ada duet Lady Gaga dengan Elton John dan BLACKPINK.

Berikut daftar lagu dalam album 'Chromatica' milik Lady Gaga:

1.Chromatica I

2.Alice

3.Stupid Love

4.Rain On Me (feat Ariana Grande)

5.Free Woman

6.Fun Tonight

7.Chromatica II

8 911

9.Plastic Doll

10.Sour Candy (feat BLACKPINK)

11.Enigma

12.Replay

13.Chromatica III

14.Sine From Above (feat Elton John)

15.1000 Doves

16.Babylon*

