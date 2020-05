LOS ANGELES - Roddy Ricch boleh jadi sudah terdepak dari puncak Billboard Hot 100 sejak beberapa minggu lalu. Meski begitu, musiknya tetap punya kekuatan di chart Billboard.

Buktinya, lagu terbaru Roddy Ricch, yakni Rockstar yang baru dirilis langsung masuk top 10 Billboard Hot 100 pekan ini. Lagu kolaborasi DaBaby dengan Roddy itu langsung melesat ke posisi 9 di minggu pertama perilisannya.

Sementara membahas top 5 Billboard Hot 100 pekan ini, tak ada perubahan sama sekali dari daftar lima penghuninya dibanding minggu sebelumnya.

Blinding Lights dari The Weeknd masih menjadi yang terbaik di puncak chart. Menyusul di bawahnya secara berturut-turut adalah Toosie Slide, The Box, Don't Start Now dan Say So sebagai juru kunci top 5.

Berikut daftar top 10 Billboard Hot 100 edisi 3 Mei 2020:

1. The Weeknd - Blinding Lights

2. Drake - Toosie Slide

3. Roddy Ricch - The Box

4. Dua Lipa - Don't Start Now

5. Doja Cat - Say So

6. Post Malone - Circles

7. Harry Styles - Adore You

8. Justin Bieber feat. Quavo - Intentions

9. DaBaby feat. Roddy Ricch - Rockstar

10. Future feat. Drake - Life is Good

