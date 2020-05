NASHVILLE - Legenda musik rock ‘n roll, Little Richard meninggal dunia di kediaman pribadinya di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat, pada Sabtu pagi (9/5/2020) waktu setempat. Kematian sang musisi dikonfirmasi oleh putranya, Danny Penniman.

Dick Alen selaku perwakilan Little Richard mengatakan, sang musisi meninggal dunia di usia 87 tahun akibat kanker tulang. “Little Richard meninggal dunia pagi ini (9/5/2020) di Nashville, karena kanker tulang,” ujarnya seperti dikutip dari PEOPLE, Minggu (10/5/2020).

Alen mengungkapkan, Richard berjuang melawan penyakitnya selama beberapa tahun terakhir. Akibat penyakitnya itu, dia harus menahan nyeri dan rasa sakit yang cukup hebat.

“Aku terakhir berbincang dengannya sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Aku tahu, kondisinya tak begitu baik. Tapi dia tak memperlihatkan itu. Dia tak mau membicarakan penyakitnya,” kata Dick Alen menambahkan.

Baca juga: Penampilan Menggoda Desainer Vera Wang di Usia 70 Tahun

Berjuluk bapak musik rock ‘n roll dunia, pemilik nama asli Richard Wayne Penniman ini memulai kariernya dengan RCA pada 1951. Dia kemudian merah kesuksesan lewat sejumlah karyanya, seperti Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, dan Good Golly Miss Molly.

Karya-karya Richard bahkan memengaruhi musik beberapa musisi besar dunia, serupa The Beatles, The Rolling Stones, hingga Bob Dylan. Dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stone pada 1973, Dylan mengaku, mendengarkan karya Little Richard dan Jerry Lee Lewis saat dia masih kecil.

“Tapi kalau dibandingkan, aku lebih suka gaya Little Richard ketimbang Jerry Lee Lewis. Menurutku, permainan piano Jerry Lee sangat skillful, tapi kalau Little Richard lebih menghentak,” ungkap Bob Dylan.

Dikenal dengan penampilannya yang eksentrik, Richard dikenal sangat berenergi di atas panggung. Dia merupakan satu dari sepuluh orang pertama yang dilantik masuk dalam Rock and Roll Hall of Fame, pada 1986.

Baca juga: Takut Tertular COVID-19, Roy Kiyoshi Beli Psikotropika secara Daring

Kemudian pada 1993, Grammy mendapuk Little Richard sebagai penerima trofi Lifetime Achievement Award.*

(SIS)