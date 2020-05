JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi campursari Didi Kempot meninggal dunia Selasa (5/5/2020) pagi.

Didi Kempot mengembuskan napas terakhirnya di RS Kasih Ibu Surakarta. Kabar ini pun dibenarkan Humas RS dr Divan Fernandes. "Benar, tadi pukul 07.45 WIB," katanya.

Informasi ini tentu membuat sobat ambyar seluruh Indonesia sedih. Hal itu bisa dilihat juga di lini Twitter di mana 'Didi Kempot' penjadi pembahasan yang paling banyak dibicarakan pagi ini.

Sampai berita ini dimuat di Okezone, sudah ada 116 ribu cuitan yang masuk. Kebanyakan merasa sangat kehilangan sekaligus menghaturkan doa terbaik untuk sosok legenda musik ini.

Berikut ucapan sobat Ambyar atas kehilangan sang Lord of The Broken Heart:

"Selamat jalan Didi Kempot, The Godfather of The Broken Heart," tulis Mata Najwa di cuitannya.

"Rest in Peace, Legends. The God Father of Broken Heart, my lord Didi Kempot. #sobatambyarberduka #SobatAmbyarBerduka" tulis @jesica_angel10.

"Sugeng tindak the godfather of brokenheart. Rest in love Didi Kempot.

2020 sudah ambyar semakin ambyar," tulis akun @FajariyahRona.

"REST IN PEACE DIDI KEMPOT. LEGEND!!! #SobatAmbyarBerduka," tulis RyanCyno dalam unggahannya.