JAKARTA - DJ Katty Butterfly mengunggah kalimat dengan nada sindiran. Kalimat yang ia unggah tersebut rupanya membuat banyak pihak penasaran.

Katty Butterfly mengunggah kalimat yang menyindir orang dengan bermuka dua.

“I hate orang 2 muka, okay? Don't think I bego, but I know you. (Aku benci orang bermuka dua, oke? Jangan pikir aku bodoh. Tapi aku mengenalmu),” ungkap Katty dalam unggahannya tersebut.

Rupanya, kalimat unggahan Katty membuat banyak orang penasaran. Betapa tidak, ia tidak menyebutkan siapa yang ia maksud dalam postingan tersebut.

“Siapa kak? Suami ya?” tanya seorang warganet.

“Semangat Kat, orang baik selalu banyak orang yang mendukung.” balas netizen lainnya.

Rumah tangga DJ Katty Butterfly sempat diisukan retak, namun setelah mengetahui hubungan sang suami dan perempuan itu sebenarnya, unggahan tersebut pun dihapusnya.

