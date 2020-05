JAKARTA - DJ Katty Butterfly kembali menjadi sorotan publik dunia maya. Bukan karena tangisannya, kali ini dia mengunggah sebuah kalimat sindiran lewat Instagram, pada 2 Mei silam.

“I hate orang 2 muka, okay? Don't think I bego, but I know you. (Aku benci orang bermuka dua, oke? Jangan pikir aku bodoh. Tapi aku mengenalmu),” ungkap Katty dalam unggahannya tersebut.

Disk jockey asal Thailand itu memang tak menyebutkan kepada siapa unggahannya itu ditujukan. Namun mengingat rumah tangganya tengah bermasalah, warganet berasumsi bahwa kalimat itu ditujukan untuk sang suami, Andri Tanu Wijaya.

“Siapa kak? Suami ya?” tanya seorang warganet. Lainnya, memberikan dukungan pada ibu satu anak itu agar kuat melewati permasalahan rumah tangganya. “Semangat Kat, orang baik selalu banyak orang yang mendukung.”

Rumah tangga DJ Katty Butterfly dan Andri Tanu Wijaya diisukan retak setelah dia sempat mengunggah foto sang suami bersama perempuan lain. Namun setelah mengetahui hubungan sang suami dan perempuan itu sebenarnya, unggahan tersebut pun dihapusnya.

Dalam keterangannya kepada awak media, dia mengaku, telah salah paham dengan hubungan sang suami dan perempuan tersebut.*

