LONDON - Niall Horan tampaknya benar-benar memanfaatkan momen lockdown di negaranya untuk sesuatu yang produktif. Ia bahkan berhasil menciptakan lagu saat di rumah.

Niall mengungkapkan bahwa dirinya menjadi lebih produktif di apartemennya. Mulai dari memasak, hingga membuat lagu.

"Saya di London di apartemen saya, memasak - saya sedang membuat spons Victoria sekarang - dan banyak menulis dua lagu kemarin," kata Niall kepada The Guardian seperti dilansir dari Aceshowbiz.

Meskipun tur dan konsernya banyak yang dibatalkan, namun Niall Horan tampaknya tidak menyerah begitu saja. Ia mengaku tetap produktif selama berdiam diri akibat lockdown.

"Aku harus membatalkan tur, jadi sebaiknya aku berburu lagu besar. Aku mulai menulis lagu Hey There Delilah tentang kapan semua ini selesai, When This Is All Over. Saya juga menulis tentang gagasan bertemu seseorang tanpa benar-benar bertemu dengan mereka, dan mengenal mereka karena krisis ini," lanjutnya.

Personel One Direction tersebut juga mengungkapkan sisi positif dari lockdown yang harus dijalaninya tersebut.

"Biasanya, katakanlah kamu pergi ke bar untuk kencan, kamu mungkin mabuk setelah lima minuman dan kamu lupa semua yang telah kamu pelajari tentang mereka. Sekarang, kamu benar-benar punya waktu untuk mengajukan pertanyaan. Saya tidak keberatan jika mulai berkembang," tandasnya.

(edh)