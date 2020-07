SEOUL - Rose BLACKPINK menyapa penggemar melalui live Instagram pada 8 Juli 2020. Menariknya salah satu personel One Direction, Niall Horan tampak mengikuti sesi live Instagram Rose.

Horan bahkan turut berkomentar dan mengirimkan emoji lambaian tangan untuk menarik perhatian pelantun How You Like That tersebut.

Pelantun Nice To Meet Ya tersebut diketahui sudah lama mengaggumi BLACKPINK. Dalam sebuah wawancara pada 2019, Horan pernah mengungkapkan bahwa dirinya menyukai BLACKPINK.

"Saya benar-benar mencintai mereka (BLACKPINK), mereka luar biasa," katanya kala itu.

Baca Juga: Penampilan Niall Horan One Direction Dihentikan di Tengah Jalan, Fans Murka

Tidak hanya Horan, aktor muda Keegan Allen juga turut menonton live Instagram Rose. Bintang Pretty Little Liars tersebut juga turut memberikan komentar.

Tapi sayangnya Rose tidah menanggapi dua bintang tersebut dalam sesi live Instagramnya. Rose tidak memperhatikan kemungkinan karena dibanjiri komentar dari penggemarnya.

Meski demikian beberapa penggemar BLACKPINK, BLINK tampaknya memperhatikan hal tersebut. Mereka ramai-ramai membicarakannya di linimasa Twitter.

"Oh tidak, Niall Horan muncul untuk mengomentari selama rose live di Instagram," tulis salah satu penggemar.

"Dua fanboy penuh dedikasi Rose juga ada di sana, Keegan Allen dan Niall Horan. Semoga kalian sukses kali lain," kata yang lain.

(edh)