SEOUL - Popularitas DAY6 naik pesat beberapa tahun belakangan. Dibanding saat debut pada 2015, Sungjin cs kini lebih dikenal dunia.

Salah satu tolak ukurnya adalah DAY6 sukses menggelar konser di berbagai negara di benua Asia, Amerika, Eropa dan Australia dalam dua tur dunia mereka.

Meski sudah berhasil konser tunggal di banyak negara, DAY6 masih menyimpan konser impian mereka. Band asuhan JYP Entertainment ini bercita-cita menghelat konser tunggal bernuansa festival.

"Salah satu target kami adalah menggelar sebuah konser outdoor yang seperti sebuah festival," ungkap Young K dan Dowoon dalam wawancara dengan The Star, seperti dikutip dari Soompi.

Tampil di depan ribuan fans menjadi salah satu momen paling disukai DAY6. Jae dan Wonpil mengungkap hal penting dari aksi panggung mereka di depan fans.

"Energi. Aku percaya kami bisa bernapas dan berkomunikasi dengan penonton kami lewat energi," ujar Jae.

"Aku bekerja agar bisa dengan tepat menyampaikan emosi yang kurasakan di panggung pada penonton. Ada saat-saat ketika kupikir semua orang di tempat konser merasakan emosi yang sama dan aku sangat menyukainya ketika hal itu terjadi," lanjut Wonpil.

DAY6 saat ini tengah mempersiapkan comeback. Mereka akan merilis mini album ke-6 bertajuk The Book of Us: The Demon pada 11 Mei 2020.

