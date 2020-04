JAKARTA - Mantan suami Nafa Urbach, Zack Lee, kembali membuat heboh lewat akun sosial medianya. Baru-baru ini, dirinya terlihat mengunggah sebuah foto saat ia tengah mencium pipi seorang wanita.

Dalam foto tersebut, bapak satu anak ini nampak menandai seorang wanita bernama Rayya Makarim, yang belakangan diketahui merupakan seorang sutradara film.

Entah hubungan apa yang tengah terjalin antar keduanya, namun Rayya terlihat tersenyum bahagia sambil menghadap ke arah kamera saat pipinya dicium.

"#*****corona," tulis Zack Lee pada keterangan foto.

Unggahan Zack Lee tersebut diketahui cukup menarik perhatian masyarakat. Tak hanya tertarik untuk mengetahui hubungan apa yang terjalin antara keduanya, tetapi juga lantaran Rayya diketahui merupakan kakak dari Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim.

"Wow.... kakaknya pak menteri pendidikan," tulis tia.sari87.

"Ini adiknya mas mentri Nadiem Makarim," tulis eminensiofficial.

Meski begitu, beberapa netizen yang tak mengetahui sosok Rayya, nampak mengira bahwa wanita tersebut merupakan mantan mertua dari Nafa Urbach.

"Is that your mom? Lovely picture," tulis myiamme.

"Ink mamanya @zackleelife77?," tulis ussy_lah.

Melihat pertanyaan tersebut, Rayya Makarim langsung merespon hal tersebut. Ia bahkan nampak mengatakan bahwa dirinya tak setua itu hingga bisa dianggap sebgi ibu dari Zack Lee.

"OMG kok bisa sih ibunya. I’m not that OLD," jawab Rayya Makarim.

(edh)