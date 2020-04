SEOUL - The World of the Married membuat publik terkejut dengan hadirnya adegan kekerasan dalam rumah tangga Lee Tae Oh dan Ji Sun Woo. Lee Tae Oh memukul hingga menjambak Ji Sun Woo hingga sang istri berdarah-darah.

Adegan itu langsung menjadi perhatian publik. Banyak yang mempertanyakan keadaan Kim Hee Ae, pemeran Ji Sun Woo setelah menjalani adegan KDRT tersebut.

"Aku melihat beritanya, tapi setiap orang membantuku dan ada orang-orang yang merencanakan adegan tersebut," kata Kim Hee Ae, seperti dikutip dari Soompi, Minggu (26/4/2020).

Dalam konferensi pers The World of the Married pada Jumat, 24 April 2020, Kim Hee Ae mengomentari adegan tersebut. Ia meyakinkan penonton bahwa dirinya baik-baik saja.

"Aku ingin memberitahu kalian bahwa kami syuting adegan itu dengan aman. Aku sedikit sakit, tapi satu orang bisa merasakan banyak emosi," papar aktris kelahiran 1967 tersebut.

"Aku merasa sangat senang dan (syuting) itu juga menyenangkan. Kupikir adegan itu sangat membantu dalam memancing emosi-emosi tersebut," lanjutnya.

Sebagai informasi, adegan KDRT yang dimaksud tersaji pada episode 7-8 The World of the Married. Dalam usahanya mendapatkan hak asuh anak, Ji Sun Woo dengan sengaja memancing emosi Lee Tae Oh.

Terpancing emosi karena mengira hal buruk terjadi pada sang putra, Lee Tae Oh langsung mencekik, memukul, menjambak, hingga membenturkan kepala Ji Sun Woo ke dinding. Ji Sun Woo pun sempat tergeletak tak sadarkan diri karena KDRT yang diterimanya.

