SEOUL - Setelah Crash Landing on You, pecinta drama Korea kini dibuat tergila-gila dengan The World of the Married. Drama tentang rumah tangga dan perselingkuhan sukses membuat emosi penonton terpancing di setiap episodenya.

Kim Hee Ae dan Park Hae Joon sebagai dua tokoh utama drama JTBC itu mengaku tak menduga The World of the Married akan se-booming ini. Bagi Kim Hee Ae yang sudah lama tak bermain drama, respons positif ini sangat membuatnya bahagia.

Selain itu, ia juga menikmati proses syuting The World of the Married. "Atmosfer di lokasi syuting sangat sempurna," tutur Kim Hee Ae seperti dikutip dari Soompi.

"Ini pertama kalinya aku syuting drama setelah beberapa lama, jadi kupikir memang semuanya seperti ini. Tapi kudengar set kami adalah yang terbaik," lanjutnya.

Lebih jauh, Kim Hee Ae mengomentari kebencian penonton pada karakter Lee Tae Oh dan Yeo Dae Kyung, yang diperankan Park Hae Joon dan Han So Hee. Kim Hee Ae meyakinkan penonton bahwa Park Hae Joon dan Han So Hee tidaklah sejahat seperti di drama.

"Ada begitu banyak karakter yang tidak disukai di drama ini, seperti misalnya (karakter) Park Hae Joon dan Han So Hee. Tapi mereka memberikan akting terbaiknya," jelas Kim Hee Ae.

"Sangat mengagumkan melihat mereka akting sampai begitu masuk ke dalam karakter masing-masing," pungkas Kim Hee Ae.

