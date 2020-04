SEOUL - BTS akan turut meramaikan gelaran Nickelodeon Kids Choice Awards 2020. Hal tersebut diumumkan langsung oleh pihak Nickelodeon melaluin akun media sosial mereka.

Pada Jumat, 24 April 2020, Nickelodeon mengumumkan Kids Choice Awards 2020 akan berbeda dari gelaran sebelumnya. Wabah corona membuat Kids Choice Awards 2020 akan digelar secara virtual, yang berarti para penampil tak akan tampil langsung di panggung venue acara.

Ariana Grande, BTS, Camila Cabello, Shawn Mendes, Lil Nas X, aktor Dwayne Johnson, Kristen Bell, Josh Gad, Millie Bobby Brown, hingga para pemain Avengers: Endgame masuk dalam daftar penampil. Sementara Victoria Justice dipercaya menjadi host.

Mengutip Soompi, Sabtu (25/4/2020), selain sebagai penampil, BTS juga masuk sebagai nominasi. Boyband asuhan Big Hit Entertainment itu dinominasikan di kategori Favorite Music Group Award dan Favorite Global Music Star Award.

