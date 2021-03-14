LOS ANGELES - Ajang penghargaan Kids Choice Awards kembali digelar pada 13 Maret 2021 waktu setempat. Seperti tahun lalu, Kids Choice Awars 2021 juga dihelat secara virtual karena adanya pandemi COVID-19.
Keenan Thompson dipercaya menjadi host gelaran ke-34 ini. Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris memberikan kejutan dengan tampil dalam sebuah video singkat untuk penonton.
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Justin Bieber tampil membawakan lagu Intentions serta medley Hold On dan Anyone. Suami Hailey Baldwin itu memenangkan kategori Favorite Male Artist dan Favorite Music Collaboration lewat duetnya dengan Ariana Grande, Stuck With You.
Melansir Billboard, Minggu (14/3/2021), berikut daftar lengkap pemenang Kids Choice Awards ke-34:
Favorite Female Artist: Ariana Grande
Favorite Male Artist: Justin Bieber
Favorite Music Group: BTS
Favorite Music Collaboration: Ariana Grande and Justin Bieber, "Stuck With You"
Favorite Song: BTS, "Dynamite"
Favorite Global Music Star: BTS
Favorite Kids TV Show: Alexa & Katie
Favorite Family TV Show: Stranger Things
Favorite Reality Show: America's Got Talent
Favorite Animated Series: SpongeBob Square Pants
Favorite Female TV Star: Millie Bobby Brown
Favorite Male TV Star: Jace Norman
Favorite Movie: Wonder Woman 1984
Favorite Movie Actress: Millie Bobby Brown
Favorite Movie Actor: Robert Downey Jr.
Favorite Animated Movie: Soul
Favorite Voice From an Animated Movie: Anna Kendrick
Favorite Female Social Star: Charli D'Amelia
Favorite Male Social Star: James Charles
Favorite Female Sports Star: Simone Biles
Favorite Male Sports Star: LeBron James
Favorite Video Game: Among Us