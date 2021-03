LOS ANGELES - Ajang penghargaan Kids Choice Awards kembali digelar pada 13 Maret 2021 waktu setempat. Seperti tahun lalu, Kids Choice Awars 2021 juga dihelat secara virtual karena adanya pandemi COVID-19.

Keenan Thompson dipercaya menjadi host gelaran ke-34 ini. Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris memberikan kejutan dengan tampil dalam sebuah video singkat untuk penonton.

Justin Bieber tampil membawakan lagu Intentions serta medley Hold On dan Anyone. Suami Hailey Baldwin itu memenangkan kategori Favorite Male Artist dan Favorite Music Collaboration lewat duetnya dengan Ariana Grande, Stuck With You.

Melansir Billboard, Minggu (14/3/2021), berikut daftar lengkap pemenang Kids Choice Awards ke-34:

Favorite Female Artist: Ariana Grande Favorite Male Artist: Justin Bieber Favorite Music Group: BTS Favorite Music Collaboration: Ariana Grande and Justin Bieber, "Stuck With You" Favorite Song: BTS, "Dynamite" Favorite Global Music Star: BTS Favorite Kids TV Show: Alexa & Katie Favorite Family TV Show: Stranger Things Favorite Reality Show: America's Got Talent Favorite Animated Series: SpongeBob Square Pants Favorite Female TV Star: Millie Bobby Brown Favorite Male TV Star: Jace Norman Favorite Movie: Wonder Woman 1984 Favorite Movie Actress: Millie Bobby Brown Favorite Movie Actor: Robert Downey Jr. Favorite Animated Movie: Soul Favorite Voice From an Animated Movie: Anna Kendrick Favorite Female Social Star: Charli D'Amelia Favorite Male Social Star: James Charles Favorite Female Sports Star: Simone Biles Favorite Male Sports Star: LeBron James Favorite Video Game: Among Us