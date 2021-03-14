Daftar Lenglap Pemenang Kids Choice Awards 2021

Lidya Hidayati, Jurnalis · Minggu 14 Maret 2021 21:00 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 14 33 2377627 daftar-lenglap-pemenang-kids-choice-awards-2021-ElKFUV0eWb.jpg Nickelodeon Kids Choice Awards 2021 (Foto: Nickelodeon)
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LOS ANGELES - Ajang penghargaan Kids Choice Awards kembali digelar pada 13 Maret 2021 waktu setempat. Seperti tahun lalu, Kids Choice Awars 2021 juga dihelat secara virtual karena adanya pandemi COVID-19.

Kids Choice Awards

Keenan Thompson dipercaya menjadi host gelaran ke-34 ini. Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris memberikan kejutan dengan tampil dalam sebuah video singkat untuk penonton.

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Daftar Lengkap Pemenang Kids Choice Awards 2020

Justin Bieber tampil membawakan lagu Intentions serta medley Hold On dan Anyone. Suami Hailey Baldwin itu memenangkan kategori Favorite Male Artist dan Favorite Music Collaboration lewat duetnya dengan Ariana Grande, Stuck With You.

Melansir Billboard, Minggu (14/3/2021), berikut daftar lengkap pemenang Kids Choice Awards ke-34:

Favorite Female Artist: Ariana Grande

Favorite Male Artist: Justin Bieber

Favorite Music Group: BTS

Favorite Music Collaboration: Ariana Grande and Justin Bieber, "Stuck With You"

Favorite Song: BTS, "Dynamite"

Favorite Global Music Star: BTS

Favorite Kids TV Show: Alexa & Katie

Favorite Family TV Show: Stranger Things

Favorite Reality Show: America's Got Talent

Favorite Animated Series: SpongeBob Square Pants

Favorite Female TV Star: Millie Bobby Brown

Favorite Male TV Star: Jace Norman

Favorite Movie: Wonder Woman 1984

Favorite Movie Actress: Millie Bobby Brown

Favorite Movie Actor: Robert Downey Jr.

Favorite Animated Movie: Soul

Favorite Voice From an Animated Movie: Anna Kendrick

Favorite Female Social Star: Charli D'Amelia

Favorite Male Social Star: James Charles

Favorite Female Sports Star: Simone Biles

Favorite Male Sports Star: LeBron James

Favorite Video Game: Among Us

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