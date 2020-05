SEOUL - BTS kembali menunjukkan popularitas mereka di kancah dunia. Boyband asuhan Big Hit Entertainment tersebut baru saja membawa pulang trofi Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2020.

BTS dinobatkan sebagai pemenang kategori Favorite Music Group. Lewat sebuah video singkat, ketujuh member BTS mengucapkan terima kasih atas trofi kemenangan mereka itu.

"Wow. Ini luar biasa. Terima kasih banyak. Bahagia sekali mendapatkan penghargaan ini," kata RM, seperti dilansir Soompi, Minggu (3/5/2020).

"Terima kasih karena terus memberikan voting untuk kami, ARMY. Cinta kalian membuat kami bisa bertahan," sambung V.

Dalam kesempatan tersebut, BTS juga sedikit memberikan update keadaan mereka selama pandemi corona. Suga menyatakan jika ia dan enam member lain baik-baik saja.

"Kami sedang bekerja sangat, sangat, sangat keras di musik (album) kami," tutur Suga.

this one's dedicated to the BTS Army 🎶 congrats on your #KCA2020 win @BTS_twt! pic.twitter.com/zqxXUviyrM— Nickelodeon (@Nickelodeon) May 3, 2020