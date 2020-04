JAKARTA - Aktris Han So Hee belakangan kerap disebut pelakor oleh netizen Indonesia karena perannya di drama The World of Married. Ia akhirnya menanggapi hal tersebut melalui unggahan Insta Story-nya.

Insta Story Han So Hee kemudian diunggah ulang oleh akun gosip @neng_jepret. Perempuan 25 tahun itu tampak membagikan hasil tangkapan layar berita dari media Korea yang sudah diterjemahkan.

Ia berpesan kepada netizen Indonesia untuk membaca terjemahan berita tersebut."Netizen Indonesia tolong baca terjemahan ini ," tulis Han So Hee.

"Netizen Indonesia mengekspresikan kemarahannya pada aktris Korea Han So Hee," bunyi judul beritanya.

Berita itu menjelaskan bahwa penonton The World of Married asal Indonesia tak bisa membedakan antara drama dan kenyataan hingga melampiaskan emosinya pada Han So Hee.

Bahkan di dalamnya juga disertakan makna kata pelakor yang sering ditujukan kepada Han So Hee. Yakni perempuan perebut suami orang.

Seolah ingin memperjelas, Han So Hee memberikan lingkaran merah pada kalimat yang berbunyi, "Netizen Indonesia tak bisa membedakan antara drama dan kenyataan dan mengekspresikan kemarahan pada Han So Hee." Menanggapi pernyataan bahwa netizen Indonesia yang kerap terbawa emosi tersebut, Han So Hee menyebut hal itu memalukan. "Ini sangat memalukan," tulisnya.