SEOUL - Perannya sebagai wanita idaman lain dalam The World of the Married membuat nama Han So Hee melambung. Namun siapa sangka perjalanan sang aktris untuk bisa dikenal ternyata cukup berliku.

Mengutip salah satu unggahannya di media sosial pada 2018, Han mengaku, hijrah dari Ulsan ke Seoul dengan sebuah ambisi: berakting. Karena alasan itu pula dia meninggalkan jurusan seni dan beralih ke akting saat kuliah.

"Saat itu, usiaku masih 20 tahun. Datang ke Seoul hanya bermodalkan KRW300.000 (Rp3,8 juta) di kantong," ujarnya seperti dikutip dari Allkpop, Rabu (22/4/2020).

Dia menambahkan, "Setiap pagi aku harus bangun dan mulai bekerja di beer hall hingga keesokan paginya. Jika tak menahan semua itu, mungkin aku tak akan bisa seperti sekarang."

Kerja keras dan keberuntungan membawa aktris 25 tahun itu membintangi sejumlah iklan, dari camilan, make-up, mobile game, hingga kontak lensa. Dia juga sempat menjadi model video klip lagu Tell Me What To Do milik SHINee pada 2016.

Setahun kemudian, Han So Hee memulai debut aktingnya lewat drama Reunited Worlds. Pesonanya mulai mencuri perhatian penonton ketika menjadi putri mahkota sekaligus istri D.O EXO dalam drama sejarah 100 Days My Prince.

Tahun ini, aktris yang sempat memicu kontroversi karena foto masa lalunya itu membuat gebrakan dengan membintangi The World of the Married.*

(SIS)