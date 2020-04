JAKARTA - Kabar tak menyenangkan dari pencipta lagu anak Erwanda alias Papa T Bob. Kondisi kesehatannya dikabarkan menurun karena penyakit diabetes.

Hal ini disampaikan melalui unggahan mantan penyanyi cilik Tina Toon di Instagram. Pelantun Bolo Bolo itu membagikan foto kebersamaannya dengan sejumlah mantan penyanyi cilik dan Papa T Bob.

Baca Juga:

Terapkan Social Distancing, Berat Badan Tina Toon Turun

Rumahnya Terendam Banjir 5 Kali, Tina Toon Curhat di Instagram





"Get Well Soon PAPA T BOB @papatbob_official ❤️ (Pencipta Lagu Bolo Bolo dan lagu anak-anak hits Lainnya Plus Save Lagu Anak Untuk @selamatkanlaguanak)," tulis Tina.

"Jadi dapet kabar dari temen-temen mantan artis cilik kalau om Wanda (nama asli om Papa T Bob) masuk RS karena diabetes ,trus kemaren sempet nge-WA juga, dan beliau sendiri yang jawab, masih semangat dan mau berkarya lagi," sambungnya.

Tina mewakili rekan mantan penyanyi cilik terus mendukung Papa T Bob. Ia juga meminta masyarakat untuk mendoakan pria 59 tahun itu agar cepat sembuh dan segera berkarya kembali.

"Doa dan support terbaik dari kami untuk kesehatan Papa T Bob dan bisa pulih dan menciptakan karya-karya yang selalu hits lagi (bukan hanya lagu anak sebetulnya , banyak karya beliau meledak di pasaran) Mohon doanya ya guys," ungkap Tina.

(aln)