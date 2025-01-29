Advertisement
HOT GOSSIP

Tina Toon Kerahkan Tim untuk Pantau Banjir di Kelapa Gading

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 29 Januari 2025 |15:31 WIB
Tina Toon Kerahkan Tim untuk Pantau Banjir di Kelapa Gading
Tina Toon Kerahkan Tim untuk Pantau Banjir di Kelapa Gading. (Foto: Instagram/@tinatoon101)
JAKARTA - Tina Toon mengerahkan timnya untuk memantau banjir yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sejak Selasa (28/1/2025) malam.

Dia mengerahkan timnya untuk membantu tim petugas gabungan Damkar, Kepolisian, dan Satpol PP untuk mengatasi banjir di kawasan Kelapa Gading.

Melalui unggahannya tampak tim Tina Toon berkoordinasi agar tim Polsek dan Dishub melakukan rekayasa lalu lintas karena terjadi kemacetan akibat banjir.

Tak hanya membantu petugas, tim Tina Toon juga turun tangan langsung dalam mengevakuasi korban terdampak banjir di sekitar kawasan Kelapa Gading.

"Yang stuck di rumahnya dan butuh evakuasi bisa DM nama, no. telp, dan lokasi. Nanti saya bantu koordinasikan sama Damkar dan Satpol PP," katanya di Insta Story, pada Rabu (29/1/2025).

Halaman:
1 2
