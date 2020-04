SEOUL - Aktris Han So Hee sukses dalam memerankan pelakor cantik di drama Korea The World of The Married. Karakternya sebagai tokoh antagonis mampu membuat penonton ikut kesal.

Hal ini terlihat melalui unggahan Instagram Han So Hee beberapa waktu lalu. Ia mengunggah potret dirinya tengah menghadap samping dengan latar berwarna hijau.

Penampilan menawannya itu pun mendapat banyak komentar netizen yang sebagian besar berasal dari Indonesia. Bukannya memuji, netizen asal Indonesia malah melayangkan hinaan pada sang aktris.

Baca Juga:

- Jadi Pelakor di The World of the Married, Ini Kata Han So Hee

- 4 Artis yang Ditangkap Narkoba saat Pandemi Corona

Emosi mereka saat menonton aksi Han So Hee di drama The World of The Married tampaknya terbawa ke dunia nyata, hingga menyebut Han So Hee sebagai pelakor.

"Cantik-cantik kok pelakor? Cuih" komentar seorang netizen.

"Pelakor anj**g," sambung lainnya

"Mbak, enggak capek jadi pelakor?" tambah netizen lainnya.

(LID)